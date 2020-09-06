Синоптик рассказал о похолодании на следующей неделе в Москве

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик рассказал о похолодании на следующей неделе в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«На следующей неделе погода поменяется. Совершенно комфортная погода на этой неделе, которую смело можно было бы назвать летней, заканчивается. В понедельник ожидается до +23 °С, облачно. Во вторник уже наступит настоящая осень. Ожидаются облачность, хмурое низкое небо и интенсивные дожди. Днём ожидается +16…+18 °С. В дальнейшем также ожидаются дожди и усиление ветра до 13—15 м/с. В среду, четверг и пятницу температура будет понижаться примерно на один градус. Днём температура будет колебаться в диапазоне +14…+15 °С, ночью — +8…+9 °С», — сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что такая температура «будет выше нормы на пару градусов».

«На самом деле мы забыли, что осень наступает, это действительно прохладное и дождливое время. Не нужно думать, что наступили холода, потому что даже такой температурный фон выше многолетних значений», — добавил он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве 6 сентября ожидается до +25 °С.

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