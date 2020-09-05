Умерла телеведущая Александра Ливанская

Телеведущая и журналистка Александра Ливанская умерла на 65-м году жизни.

«Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжёлой болезни. Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком мы проиграли», — написал в Facebook её сын Артемий Симонян.

Как сообщает ТАСС, у Ливанской было онкологическое заболевание.

Ливанская с 1978 года работала в московской редакции ЦТ Гостелерадио СССР, затем — корреспондентом информационной программы «Время».

Позднее вела авторские программы «Репортаж ни о чём», «В городе N», «Здравствуй, мама!».