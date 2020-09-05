Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Венесуэле
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано на территории венесуэльского штата Сукре. Об этом сообщили в Геологической службе США.
- © Flickr / Matt Katzenberger
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 18 км к северо-востоку от города Гуирия.
Отмечается, что очаг залегал на глубине 48 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,5 у берегов Чили.
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