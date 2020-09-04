Василий Ливанов поделился воспоминаниями о работе с оператором Анатолием Лапшовым

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Актёр Василий Ливанов поделился воспоминаниями о работе с оператором Анатолием Лапшовым над телефильмами о сыщике Шерлоке Холмсе.
Василий Ливанов поделился воспоминаниями о работе с оператором Анатолием Лапшовым
  • РИА Новости

«Я помню Лапшова, он пришёл на смену гениальному оператору Юрию Векслеру, потому что у Юры случился инфаркт. Была примерно середина съёмок сериала, и он понял, что нужно, чтобы его работа не отличалась стилистически от Векслера. Он проявил тогда зрелый профессионализм», — заявил Ливанов в беседе с Nation News.

По его словам, с Лапшовым у них были хорошие профессиональные отношения, основанные на их задачах.

Лапшов скончался на 72-м году жизни.

Ранее актёр Виктор Евграфов, сыгравший в телефильмах роль профессора Мориарти, прокомментировал в беседе с URA.RU сообщение о смерти актёра Бориса Клюева.

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