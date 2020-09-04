Умер кинооператор Анатолий Лапшов

Кинооператор Анатолий Лапшов скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

«В ночь с 2 на 3 сентября скончался выдающийся кинооператор «Ленфильма» Анатолий Петрович Лапшов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лапшов работал оператором на «Ленфильме» с 1976 года. Он снял «множество достойных фильмов, которые помнит и любит зритель: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Господин оформитель», «Окно в Париж», «Единожды солгав» и многие другие».

«Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими», — сообщили в киностудии.

Ранее сообщалось, что режиссёр и телеведущий Борис Гершт умер в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни.