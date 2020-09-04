СМИ: Назначен новый худрук театра Моссовета

Назначен новый художественный руководитель Театра имени Моссовета. Им станет режиссёр Евгений Марчелли.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на театр.

Официально о назначении будет объявлено во время сбора труппы 8 сентября. Марчелли будет представлен сотрудником столичного Департамента культуры.

Прежний худрук Павел Хомский скончался в 2016 году. Все творческие вопросы решались режиссёрской коллегией.

Марчелли до 2019 года был худруком Волковского театра в Ярославле. В настоящее время ставит спектакли в различных театрах страны.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что премьера детского спектакля «Холодное сердце» пройдёт в МХАТ им. М. Горького 27 сентября.