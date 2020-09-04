В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова

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В ночь с 4 на 5 сентября в Петербурге пройдёт новая акция проекта «Поющие мосты». Дворцовый мост будет разведён под музыку почётного гражданина города Андрея Петрова.
В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова
  • РИА Новости

Как сообщает «Петербургский дневник», известные мелодии будут звучать в симфоническом исполнении начиная с 01:10.

Проект «Поющие мосты», оператором которого выступает ОАО «Петроцентр», с 2016 года знакомит жителей и гостей города с музыкой композиторов, чья жизнь и творчество связаны с Санкт-Петербургом.

2 сентября исполняется 90 лет со дня рождения известного композитора Андрея Петрова. К этой дате и приурочена новая акция «Поющих мостов».

Андрей Петров родился в 1930 году в Ленинграде. Время блокады вместе с семьей провёл в эвакуации — в Сибири. Обратно вернулся в 1944 году. Умер 15 февраля 2006 года в Петербурге.

Ранее сообщалось, что 15 августа в 00:45 Дворцовый мост развели под музыку Виктора Цоя.

 

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