На Сахалине прогнозируют дожди из-за надвигающегося тайфуна

Синоптики прогнозируют, что к среде, 9 сентября, к острову Сахалин подойдёт тайфун с Тихого океана, который принесёт дожди.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные регионального УГМС.

Сообщается, что в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели на севере Сахалина существенных осадков не будет, температура ночью +12…+17 °С, днём — +20...+25 °С.

В южных районах температура ночью +15…+20 °С, днём — +21…+26 °С.

В понедельник, 7 сентября, сохранится тёплая погода без осадков, лишь на крайнем севере днём пройдут небольшие дожди.

«Во вторник с Тихого океана идёт следующий тайфун. Через Корею он выйдет на Китай и начнёт быстро терять силу. Тайфун не такой мощный, как предыдущий. В среду воздушная масса с дождями с Китая выйдет на Сахалин, осадки продолжатся и в четверг. И только в пятницу днём антициклон с Якутии рассеет облака, дожди прекратятся, а затем похолодает», — говорят синоптики.

Ранее пресс-служба правительства Приморья сообщила, что тайфун «Майсак», вызвавший ураганный ветер в регионе, привёл к травмам 55 человек.