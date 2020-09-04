На Сахалине прогнозируют дожди из-за надвигающегося тайфуна

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Синоптики прогнозируют, что к среде, 9 сентября, к острову Сахалин подойдёт тайфун с Тихого океана, который принесёт дожди.
На Сахалине прогнозируют дожди из-за надвигающегося тайфуна
  • Pixabay

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные регионального УГМС.

Сообщается, что в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели на севере Сахалина существенных осадков не будет, температура ночью +12…+17 °С, днём — +20...+25 °С.

В южных районах температура ночью +15…+20 °С, днём — +21…+26 °С.

В понедельник, 7 сентября, сохранится тёплая погода без осадков, лишь на крайнем севере днём пройдут небольшие дожди.

«Во вторник с Тихого океана идёт следующий тайфун. Через Корею он выйдет на Китай и начнёт быстро терять силу. Тайфун не такой мощный, как предыдущий. В среду воздушная масса с дождями с Китая выйдет на Сахалин, осадки продолжатся и в четверг. И только в пятницу днём антициклон с Якутии рассеет облака, дожди прекратятся, а затем похолодает», — говорят синоптики.

Ранее пресс-служба правительства Приморья сообщила, что тайфун «Майсак», вызвавший ураганный ветер в регионе, привёл к травмам 55 человек.

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