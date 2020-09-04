Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов центра и юга России.

По его словам, в соответствующих областях страны температура будет выше климатической нормы на 2-6 °С.

«На юге европейской территории жара просто невыносимая, причём уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там +35...+37 °С. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до +39 °С», — цитирует его ТАСС.

Также он отметил, что жара в ближайшие дни ожидается в Сочи, Симферополе — до +37 °С.

«На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории — либо на 2-4 °С, либо на 5-6 °С выше нормы», — отметил Вильфанд.

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