Синоптик рассказал о погоде осенью в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода будет осенью в Москве.

Как он отметил РИА Новости, осень в Москве будет «осенней».

«На мой взгляд, сентябрь будет очень хорошим. Но аномальность температуры будет снижаться. Первые две недели мы будем держаться где-то на 2—5 °С выше по норме. Недобор по осадкам будет значимый, максимум может выпасть 60%», — указал он.

По его словам, со временем превышение температурного фона будет сокращаться и к концу месяца всё придёт к климатической норме как по температуре, так и по осадкам.

При этом в октябре температура будет на 1 °С выше нормы, а в ноябре — максимум на 2 °С.

«По осадкам будет около нормы. Оcень будет осенняя: много пасмурных дней, затяжные дожди, не такие сильные, но продолжительные», — добавил он.

Ранее Тишковец рассказал в беседе с НСН, какой будет в 2020 году зима в России.