Синоптик рассказал о погоде осенью в Москве

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода будет осенью в Москве.
Синоптик рассказал о погоде осенью в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Как он отметил РИА Новости, осень в Москве будет «осенней».

«На мой взгляд, сентябрь будет очень хорошим. Но аномальность температуры будет снижаться. Первые две недели мы будем держаться где-то на 2—5 °С выше по норме. Недобор по осадкам будет значимый, максимум может выпасть 60%», — указал он.

По его словам, со временем превышение температурного фона будет сокращаться и к концу месяца всё придёт к климатической норме как по температуре, так и по осадкам.

При этом в октябре температура будет на 1 °С выше нормы, а в ноябре — максимум на 2 °С.

«По осадкам будет около нормы. Оcень будет осенняя: много пасмурных дней, затяжные дожди, не такие сильные, но продолжительные», — добавил он.

Ранее Тишковец рассказал в беседе с НСН, какой будет в 2020 году зима в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить