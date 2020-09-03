В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 22 м/с

Короткая ссылка
В Краснодарском крае предупредили об ухудшении погоды, сообщает «Юга.ру».
В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 22 м/с
  • @MchsRussia
  • Twitter

По прогнозу Северо-Кавказского гидрометцентра, 4—6 сентября в регионе, кроме Сочи, возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с.

На участке от Анапы до Магри есть вероятность формирования смерчей над морем.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС России заявили о риске затопления территорий, подъёмов уровней рек, размыва берегов, прорыва дамб.

Граждан призвали оставаться дома, не приближаться к строениям, деревьям и высотным объектам.

Ранее URA.RU сообщало о резком ухудшении погоды в Свердловской области в среду, 2 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить