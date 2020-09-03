В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 22 м/с

В Краснодарском крае предупредили об ухудшении погоды, сообщает «Юга.ру».

По прогнозу Северо-Кавказского гидрометцентра, 4—6 сентября в регионе, кроме Сочи, возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с.

На участке от Анапы до Магри есть вероятность формирования смерчей над морем.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС России заявили о риске затопления территорий, подъёмов уровней рек, размыва берегов, прорыва дамб.

Граждан призвали оставаться дома, не приближаться к строениям, деревьям и высотным объектам.

Ранее URA.RU сообщало о резком ухудшении погоды в Свердловской области в среду, 2 сентября.