В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 22 м/с
- @MchsRussia
По прогнозу Северо-Кавказского гидрометцентра, 4—6 сентября в регионе, кроме Сочи, возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с.
На участке от Анапы до Магри есть вероятность формирования смерчей над морем.
В пресс-службе краевого ГУ МЧС России заявили о риске затопления территорий, подъёмов уровней рек, размыва берегов, прорыва дамб.
Граждан призвали оставаться дома, не приближаться к строениям, деревьям и высотным объектам.
Ранее URA.RU сообщало о резком ухудшении погоды в Свердловской области в среду, 2 сентября.