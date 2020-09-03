В Ростовской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

«К сожалению, пожары — а их в области было несколько в четырёх районах — принесли беду. Погибла жительница Красносулинского района. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, ещё 14 — в Каменском», — цитирует телеканал «360» главу региона.

Сейчас идёт работа над документами для выделения материальной помощи пострадавшим.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Кавказском биосферном заповеднике в августе ограничили доступ к одному из маршрутов из-за высокого уровня пожароопасности.

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