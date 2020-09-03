Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«До выходных у нас погода, в целом, хорошая, можно сказать, что лето продолжается. В субботу может быть небольшой дождик, в воскресенье — без осадков. В понедельник и во вторник — небольшие дожди», — рассказал Цыганков.

Синоптики отметил, что ночные температуры в Москве составят +12...+14°С.

«Дневные температуры: +22...+24°С, в этих пределах. Ветер завтра немного порывистый, до 15 м/с, а так 5-10 м/с. Вполне нормальная, хорошая погода», — пояснил специалист.

Комментируя предупреждение о заморозках в ряде регионов России, эксперт добавил, что это связано с двумя факторами.

«В некоторых районах, там, где малооблачно, тоже ночью могут заморозки. В Оренбургской области до -2°С, в Кировской области до -2°С, в Башкирии до -2°С. В Пермской крае тоже до -2°С ночью может быть, в Самаре тоже... Так как вдоль Урала, Волга — более холодный воздух с севера заходит и плюс антициклон, малооблачно. Вот эти два фактора складываются. Поэтому небольшие заморозки для сентября — это ничего неожиданного», — заключил Цыганков.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России.