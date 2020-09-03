Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в ближайшие дни
  • РИА Новости

«До выходных у нас погода, в целом, хорошая, можно сказать, что лето продолжается. В субботу может быть небольшой дождик, в воскресенье — без осадков. В понедельник и во вторник — небольшие дожди», — рассказал Цыганков.

Синоптики отметил, что ночные температуры в Москве составят +12...+14°С.

«Дневные температуры: +22...+24°С, в этих пределах. Ветер завтра немного порывистый, до 15 м/с, а так 5-10 м/с. Вполне нормальная, хорошая погода», — пояснил специалист.

Комментируя предупреждение о заморозках в ряде регионов России, эксперт добавил, что это связано с двумя факторами.

«В некоторых районах, там, где малооблачно, тоже ночью могут заморозки. В Оренбургской области до -2°С, в Кировской области до -2°С, в Башкирии до -2°С. В Пермской крае тоже до -2°С ночью может быть, в Самаре тоже... Так как вдоль Урала, Волга — более холодный воздух с севера заходит и плюс антициклон, малооблачно. Вот эти два фактора складываются. Поэтому небольшие заморозки для сентября — это ничего неожиданного», — заключил Цыганков.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить