Стали известны дата и место прощания с актрисой Печерниковой

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В пресс-службе Гильдии актёров Союза кинематографистов России рассказали, когда и где состоится прощание с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой.
Стали известны дата и место прощания с актрисой Печерниковой
  • РИА Новости
  • © Мурашко

«Прощание состоится в пятницу (4 сентября. — RT) в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации в Москве. Оно пройдёт в закрытом формате — только в присутствии родственников», — сказала собеседница РИА Новости.

Отмечается, что позднее Печерникову кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище.

Ранее коллега Ирины Печерниковой по фильму «Доживём до понедельника» Ольга Остроумова в беседе с Nation News прокомментировала сообщения о смерти актрисы.

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