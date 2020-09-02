Стали известны дата и место прощания с актрисой Печерниковой

В пресс-службе Гильдии актёров Союза кинематографистов России рассказали, когда и где состоится прощание с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой.

«Прощание состоится в пятницу (4 сентября. — RT) в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации в Москве. Оно пройдёт в закрытом формате — только в присутствии родственников», — сказала собеседница РИА Новости.

Отмечается, что позднее Печерникову кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище.

Ранее коллега Ирины Печерниковой по фильму «Доживём до понедельника» Ольга Остроумова в беседе с Nation News прокомментировала сообщения о смерти актрисы.