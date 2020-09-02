Ольга Остроумова прокомментировала сообщения о смерти Ирины Печерниковой

Коллега Ирины Печерниковой по фильму «Доживём до понедельника» Ольга Остроумова прокомментировала сообщения о смерти актрисы.

«Мы не были особо дружны, но замечательно друг к другу относились, потому что она замечательный человек и никому никогда не сделала ничего плохого», — заявила Остроумова в беседе с Nation News.

По её словам, у Печерниковой был огромный талант, который не реализовался в полной мере.

«Недодала искусству, недодала зрителям, недодала всем нам… Это очень жаль», — цитирует Остроумову ФАН.

Ранее актёр Борис Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Бориса Клюева.