Борис Щербаков назвал Клюева потрясающим человеком и актёром

Актёр Борис Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Бориса Клюева.

«Борис был потрясающим и человеком, и актёром. Это, конечно, огромная утрата», — заявил он в беседе с ФАН.

Щербаков назвал смерть Клюева неожиданной.

Со своей стороны, народный артист России Валерий Гаркалин в беседе с телеканалом «Звезда» сказал, что Клюев был уникальным человеком, который по-настоящему отдавал себя профессии.

«Он один из тех актёров, которые по-настоящему были влюблены в то дело, которым занимаются. Сейчас так бывает редко, в основном все используют профессию, а он ею жил, работал и трудился, как подлинный артист», — подчеркнул Гаркалин.

Клюев скончался на 77-м году жизни.