Евгения Малахова поделилась воспоминаниями о съёмках в новой версии «А зори здесь тихие…»

Актриса Евгения Малахова поделилась воспоминаниями о съёмках в новой версии фильма «А зори здесь тихие...» Рената Давлетьярова.

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она заявила, что долго готовилась к роли.

«К счастью, была такая возможность, поскольку утвердили нас очень заранее. Было полгода, чтобы заняться спортом и подтянуть свою физическую форму. У нас была такая договорённость, что во время съёмок мы сами носили свои вещмешки, оружие, чтобы ощущать на себе это по-настоящему», — отметила Малахова.

По словам актрисы, она смотрела советский фильм и перед съёмками специально не пересматривала, но прочитала повесть Бориса Васильева.

Ранее актёр Анатолий Белый в беседе с НСН рассказал, как проводил время в режиме самоизоляции.