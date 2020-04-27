Анатолий Белый рассказал о режиме самоизоляции

Актёр Анатолий Белый рассказал, как проводит время в режиме самоизоляции.

В беседе с НСН он признался, что на самоизоляции пробует себя занимается спортом, читает сказки и участвует в кинопробах, не выходя из дома.

«Я участвую в проекте «Сказки на дому». Это группа в Instagram, в которую может вступить любой желающий. Там много известных людей читают сказки. Моя первая сказка, которую я прочитал, была «Маленький принц». Также я записываю самопробы в кино. Это те же пробы только удалённо», — отметил актёр.

Он добавил, что специально купил штатив для телефона, световое кольцо и теперь чувствует себя новоиспечённым блогером.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.