Анатолий Белый рассказал о режиме самоизоляции

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Актёр Анатолий Белый рассказал, как проводит время в режиме самоизоляции.
Анатолий Белый рассказал о режиме самоизоляции
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В беседе с НСН он признался, что на самоизоляции пробует себя занимается спортом, читает сказки и участвует в кинопробах, не выходя из дома.

«Я участвую в проекте «Сказки на дому». Это группа в Instagram, в которую может вступить любой желающий. Там много известных людей читают сказки. Моя первая сказка, которую я прочитал, была «Маленький принц». Также я записываю самопробы в кино. Это те же пробы только удалённо», — отметил актёр.

Он добавил, что специально купил штатив для телефона, световое кольцо и теперь чувствует себя новоиспечённым блогером.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.

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