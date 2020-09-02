В ряде районов Нижегородской области ввели запрет на посещение лесов

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В ряде районов Нижегородской области введён запрет на посещение лесов.
В ряде районов Нижегородской области ввели запрет на посещение лесов
  • © РИА Новости / ФБУ«Авиалесоохрана»

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на департамент лесного хозяйства.

До 4 сентября в регионе сохраняется четвёртый класс пожарной опасности. Он установлен в 12 районах, в том числе на всей территории Арзамаса.

В остальных 11 районах высокий класс установлен частично. Среди них — Дзержинск, Саров, Дивеевский и Шатковский районы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Кавказском биосферном заповеднике в августе ограничили доступ к одному из маршрутов из-за высокого уровня пожароопасности. 

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