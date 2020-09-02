Эксперт оценил ситуацию с интернет-мошенничеством

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил ситуацию с интернет-мошенничеством.

«Даже специалист не всегда отличит фишинговый сайт от нормального. И то же самое касается писем, которые приходят как будто бы от лица организации. То же самое касается телефонных звонков», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, жертвами злоумышленников становятся даже те, кто хорошо осведомлён о подобных схемах.

Как отметил Ульянов, мошенники очень точно отслеживают новостную повестку. К примеру, если стало известно о компенсациях, выплатах, субсидиях, то эти новости берут на вооружение.

«При этом потенциальные жертвы точно не знают, как это происходит, потому что по телевизору такие подробности не говорились, а злоумышленники уже придумали, как это использовать и как можно втереться в доверие к людям и выудить у них деньги», — пояснил эксперт.

Ранее экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал о защите личных данных от мошенников.