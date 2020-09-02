На платформе Russpass появились новые туристические предложения от регионов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.
Москвичи смогут заранее спланировать маршрут путешествия в Грозный, горы Кавказа, Алтая, в Новочеркасск, Томск, Ярославль и Рязанскую область.
Ранее сообщалось, что платформа Russpass запустила цикл видеороликов о столице.
В июле НСН передавала слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной о том, что цифровой туристической платформой Russpass в столице воспользовались более 5 тыс. человек.