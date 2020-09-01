В Москве на портале Russpass подготовлен цикл познавательных видеороликов о столице

В Москве платформа Russpass открывает цикл познавательных видеороликов о столице.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«Цикл будет постепенно пополняться. Уже сейчас можно посмотреть семь познавательных роликов. Они доступны на русском и английском языках», — цитирует издание заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Серию мини-историй подготовил журналист Владимир Раевский.

Ранее НСН передавала слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной о том, что цифровой туристической платформой Russpass в столице воспользовались более 5 тыс. человек.