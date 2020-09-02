Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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Синоптики прогнозируют комфортную, но дождливую погоду в Москве в выходные.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
  • РИА Новости

«В субботу и воскресенье немного увеличится облачность, так как нас будет пересекать атмосферный фронт и за счёт этого будет много облаков. Не исключено, что местами будет небольшой дождь, но наиболее вероятно — в северной части столичного региона, в столице будет без существенных осадков. Огорчаться насчёт выходных не стоит, погода будет комфортной», — цитирует РИА Новости главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве 2 сентября ожидается до +22 °С.

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