В Московском зоопарке родились четыре амурских тигрёнка

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В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском родились четыре амурских тигрёнка, подвид которого занесён в Красную книгу России.
В Московском зоопарке родились четыре амурских тигрёнка
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«В нашем подмосковном центре живут четыре взрослых амурских тигра. Это самец Тихон и три самки: Шива, Барышня и Матрёшка. Беременность Шивы длилась около 100 дней, ближе к родам хищница стала менее активной и более скрытной. У неё родились четыре котёнка — два самца и две самки», — приводят «Известия» слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. 

Ранее телеканал «Москва 24» сообщил о рождении в Московском зоопарке детёныша северного морского котика весом 5 кг.

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