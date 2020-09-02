В Московском зоопарке родились четыре амурских тигрёнка

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском родились четыре амурских тигрёнка, подвид которого занесён в Красную книгу России.

«В нашем подмосковном центре живут четыре взрослых амурских тигра. Это самец Тихон и три самки: Шива, Барышня и Матрёшка. Беременность Шивы длилась около 100 дней, ближе к родам хищница стала менее активной и более скрытной. У неё родились четыре котёнка — два самца и две самки», — приводят «Известия» слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Ранее телеканал «Москва 24» сообщил о рождении в Московском зоопарке детёныша северного морского котика весом 5 кг.