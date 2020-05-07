В Московском зоопарке родился детёныш кошачьего лемура

В Московском зоопарке рассказали о рождении детёныша кошачьего лемура.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, пока территория зоопарка закрыта для посетителей, понаблюдать за новорождённым можно в режиме онлайн в социальных сетях.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, впоследствии детёныш кошачьего лемура отправится в один из российских или зарубежных зоопарков.

Отмечается, что вольер кошачьих лемуров расположен на новой территории зоопарка, возле павильона «Дом приматов».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Московском зоопарке появились на свет детёныши гривистых волков, занесённых в Международную Красную книгу.