В Московском зоопарке родился детёныш кошачьего лемура

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В Московском зоопарке рассказали о рождении детёныша кошачьего лемура.
В Московском зоопарке родился детёныш кошачьего лемура
  • © пресс-служба Московского зоопарка

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, пока территория зоопарка закрыта для посетителей, понаблюдать за новорождённым можно в режиме онлайн в социальных сетях.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, впоследствии детёныш кошачьего лемура отправится в один из российских или зарубежных зоопарков.

Отмечается, что вольер кошачьих лемуров расположен на новой территории зоопарка, возле павильона «Дом приматов».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Московском зоопарке появились на свет детёныши гривистых волков, занесённых в Международную Красную книгу. 

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