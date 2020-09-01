Режиссёр Нугманов заявил о нарушении авторских прав в фильме «Цой»

Режиссёр Рашид Нугманов, друг Виктора Цоя, заявил о нарушении авторских прав в фильме «Цой» Алексея Учителя.

«Как друг и соратник Виктора Цоя и группы «Кино» считаю необходимым дать свои комментарии по поводу нарушения прав в фильме «Цой» Алексея Учителя», — написал он в Facebook.

При этом он подчеркнул, что не будет давать какие-либо субъективные оценки фильму, а выскажется «сугубо по делу».

Нугманов отметил, что сын Цоя Александр — законный правонаследник на творчество и образ Виктора Цоя — в своём письме подтвердил, что никаких договорённостей с ним (ни письменных, ни устных) нет, и тем самым фильм «Цой» нарушает «основу основ профессиональной этики художника».

«Мне было известно о несогласии близких со сценарием. В прошлом году я встретился с Алексеем Учителем, чтобы объяснить ему необходимость получения разрешений и тесного сотрудничества с правообладателями», — пишет Нугманов.

Он рассказал, что также предложил Учителю «альтернативные формы сотрудничества», если данный сценарий не получит одобрения.

«К сожалению, Алексей не прислушался к советам. На его просьбы включить в фильм, который тогда ещё носил рабочее название «47», фрагменты из моего фильма «Игла», а также переснять финальную сцену с новыми актёрами, я ответил отказом. Алексей удалил эти сцены из сценария, однако посчитал, что может заменить их сценами из своего фильма «Рок», что, как указано выше, не имеет под собой правовой основы и требует согласия правообладателей», — добавил режиссёр.

По его словам, замечания о неправомерности использования деталей жизни реальных личностей в придуманном произведении также «не нашли отклика».

«В завершение Алексей переименовал название фильма из «47» в «Цой», что представляет собой уже прямое нарушение права на образ и окончательно снимает сомнение в том, кто есть кто в фильме. Это открытое лукавство, которое невозможно оправдать никаким словоблудием», — сказал он.

Нугманов отметил, что никто из близких «не возражает против фильма о ДТП и его нравственной ценности для общества», но призвал прекратить «игру с теми, кто отвечает за собственную жизнь или жизнь своих усопших близких».

«Уважайте их мнение и права!» — написал он.

Ранее отец и сын Виктора Цоя — Роберт и Александр Цой — написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода фильма Алексея Учителя.

Как указывалось в обращении, ни наследники Цоя, ни музыканты группы «Кино», ни правообладатели не давали создателям фильма «Цой» согласие на использование имени и изображения Виктора Цоя.

Они заявили, что фильм «порочит доброе имя Виктора Цоя и его близких».