Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя

Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода фильма Алексея Учителя «Цой». Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на обращение.

В обращении говорится, что ни наследники Цоя, ни музыканты группы «Кино», ни правообладатели не давали создателям фильма «Цой» согласие на использование имени и изображения Виктора Цоя.

Они утверждают, что, несмотря на их письма, направленные в Министерство культуры, фильму выдали прокатное удостоверение.

Они заявили, что фильм «порочит доброе имя Виктора Цоя и его близких».

«Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе», — говорится в письме.

Авторы письма призвали не дожидаться решения суда и «разрешить недопустимую ситуацию» в кратчайшие сроки. Наследники Цоя попросили президента «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры».