В Москве запустили новую акцию по чипированию домашних животных

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В Москве стартовала новая акция по чипированию домашних животных. Она проходит с 1 по 30 сентября.
В Москве запустили новую акцию по чипированию домашних животных
  • Pixabay

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«По просьбе москвичей ветеринарная служба возобновляет акцию по чипированию животных, которую мы проводили весной этого года. За время действия акции ветеринарные специалисты прочипировали более 600 собак и кошек», — заявили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Такая процедура позволяет найти потерянное животное и вернуть его владельцам. Микрочип также поможет доказать право собственности на питомца.

По номеру чипа можно получить данные и о вакцинации животного.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.

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