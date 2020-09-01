В Москве запустили новую акцию по чипированию домашних животных

В Москве стартовала новая акция по чипированию домашних животных. Она проходит с 1 по 30 сентября.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«По просьбе москвичей ветеринарная служба возобновляет акцию по чипированию животных, которую мы проводили весной этого года. За время действия акции ветеринарные специалисты прочипировали более 600 собак и кошек», — заявили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Такая процедура позволяет найти потерянное животное и вернуть его владельцам. Микрочип также поможет доказать право собственности на питомца.

По номеру чипа можно получить данные и о вакцинации животного.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.