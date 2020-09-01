Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-Крым» пройдёт 3—10 сентября

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым» состоится 3—10 сентября в Евпатории.

Участниками станут более 400 спортсменов из 56 регионов. Им предстоят соревнования в пяти дисциплинах — дартс, лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.

Также запланированы мастер-классы по настольным спортивным играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсёрфингу, виндсёрфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия, управлению креслом-коляской.

Фестиваль организуют с соблюдением рекомендаций Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Организатор — Всероссийское общество инвалидов. Мероприятие пройдёт в рамках проекта Российского спортивного союза инвалидов «Спорт, доступный для всех» федерального проекта «Спорт — норма жизни» при поддержке Минспорта и Минтруда России и Минспорта Крыма.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что власти Москвы рассказали о проекте для помощи инвалидам.