Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-Крым» пройдёт 3—10 сентября
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Участниками станут более 400 спортсменов из 56 регионов. Им предстоят соревнования в пяти дисциплинах — дартс, лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.
Также запланированы мастер-классы по настольным спортивным играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсёрфингу, виндсёрфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия, управлению креслом-коляской.
Фестиваль организуют с соблюдением рекомендаций Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Организатор — Всероссийское общество инвалидов. Мероприятие пройдёт в рамках проекта Российского спортивного союза инвалидов «Спорт, доступный для всех» федерального проекта «Спорт — норма жизни» при поддержке Минспорта и Минтруда России и Минспорта Крыма.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что власти Москвы рассказали о проекте для помощи инвалидам.