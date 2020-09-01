Названа причина смерти писателя Владислава Крапивина

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Причиной смерти детского писателя Владислава Крапивина стал сепсис. Об этом сообщила его невестка Лариса Крапивина.
Названа причина смерти писателя Владислава Крапивина
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Нам последнюю версию сказали, что (причиной смерти стал. — RT) сепсис. Значит, это результат этой страшной ноги, которая была, когда нам его отдали из больницы», — приводит РИА Новости её слова.

Крапивина уточнила, что у писателя не было коронавируса.

«Вы не убедите меня никто, что у него был коронавирус. У него была просто обычная старческая пневмония», — заявила она.

Ранее стало известно, что Крапивин скончался в больнице Екатеринбурга. Ему был 81 год.

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