Литературный критик рассказала о вкладе Крапивина в воспитание молодёжи

Обозреватель детской литературы, литературный критик, педагог Ксения Молдавская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти детского писателя Владислава Крапивина.

«Владислав Петрович Крапивин — это человек, который сформировал удивительную совершенно общность... Выпускники «Каравеллы» держатся друг друга и держались всегда. И в общем, как мне рассказывали, они во многом сформировали образ Екатеринбурга постперестроечного. Потому что за годы своей педагогической деятельности Крапивин воспитал огромное количество молодых людей. Книги его тоже важны и хороши», — рассказала собеседница RT.

Молдавская отметила, что для многих Крапивин в первую очередь писатель, но для неё как для учительницы важна и педагогическая составляющая его работы.

«Потому что книги он писал тоже как педагог... Работа с детьми, то, чем он занимался, — это очень важно. То, что он воспитывал человека взрослого, серьёзного, ответственного, человека, умеющего решать проблемы, — это безусловно. В общем, конечно, Владислава Петровича Крапивина будет очень сильно не хватать. И я хочу добавить, что он был в курсе современной литературы, ему всегда это было интересно. Существует в Екатеринбурге литературная премия Крапивина, и весь короткий список Владислав Петрович всегда читал лично», — заключила она.

Детский писатель Владислав Крапивин скончался в больнице Екатеринбурга в возрасте 81 года.

Писатель был повторно доставлен в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 после лечения пневмонии.