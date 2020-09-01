Стала известна дата выхода второго сезона шоу «Женский стендап»

Премьера второго сезона шоу «Женский стендап» состоится на телеканале ТНТ 12 сентября.

«В 23:00 в эфире телеканала ТНТ начнут выходить новые выпуски шоу «Женский стендап», в котором самые разные современные женщины — многодетные матери и одиночки, молодые домохозяйки, врачи и актрисы — будут шутить о том, что их волнует и веселит», — сообщили в пресс-службе канала.

По словам создателей шоу, в новом сезоне монологи участниц «Женского стендапа» будут ещё более смелыми.

«Первый сезон «Женского стендапа» дал понять, что женщины в юморе могут составить конкуренцию мужчинам, а темы, на которые они шутят, ничем не ограничены: это и проблемы молодой семьи, и провалы на свиданиях, и стереотипы о национальностях, и женская дружба, и просто странные случаи, которые подстерегают женщин на каждом шагу», — подчеркнули на ТНТ.

Первый выпуск программы «Женский стендап» вышел 18 января. Креативными продюсерами проекта стали финалистки «Comedy Баттл» Ирина Мягкова и Зоя Яровицына.