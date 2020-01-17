«Для разведённой женщины мужчина — киндер-сюрприз»: как участницы шоу «Женский Стендап» шутят про себя, отношения и секс

18 января ТНТ покажет первый выпуск программы «Женский Стендап» — как утверждает канал, первого шоу — площадки для женщин-комиков. Креативными продюсерами проекта выступили финалистки «Comedy Баттл» Ирина Мягкова и Зоя Яровицына. Согласно задумке авторов, герои программы со сцены рассуждают о вещах, с которыми так или иначе сталкивается современная женщина: темой для шуток становятся мужья, дети, подруги и секс. RT посмотрел первый выпуск «Женского Стендапа» и рассказывает, почему этот проект можно считать смелым и даже рискованным.

В субботу, 18 января, на ТНТ стартует комедийный проект «Женский Стендап», одним из креативных продюсеров которого стала победительница шоу «Comedy Баттл. Последний сезон» 2015 года Ирина Мягкова.

«Мы не такая женская вечеринка: собрались с девочками, будем делать стендап и роллы», — обещает она со сцены.

В двух словах Мягкова, взявшая на себя обязанности постоянной ведущей «Женского Стендапа», объясняет суть программы: выступают только женщины, говорят исключительно правду. Однако, в премьерном выпуске зрители увидят также Павла Залуцкого. Он — нетрадиционной сексуальной ориентации и так же, как остальные участницы, шутит на тему взаимоотношений с мужчинами и собственной непохожести на других.

Каждая выходящая на сцену «Женского Стендапа» девушка понимает, что в чём-то не вписывается в рамки идеальной жизни, которую проповедуют в современном (и не только) обществе. И каждая готова над этим смеяться. Хотя понимает: «Нас как учили: нам за всё должно быть стыдно».

31-летняя Зоя Яровицына (к слову, также креативный продюсер шоу) не стыдится своей внешности — её то и дело принимают за лесбиянку и предлагают разнообразить досуг скучающих женатых пар — и шутит над всеми предложениями, которые ей поступают.

Мать троих детей Маргарита Родина не стыдится возраста. Может быть, немного на эту тему рефлексирует (иначе откуда заход «в 39 лет всё меньше людей, которые в тебя верят»?), но смеётся над всеми неоднозначными ситуации, в которые она попадает благодаря молодым любовникам или собственным детям:

«Как можно спокойно разговаривать с человеком, который постоянно копается у тебя в шкафу? Я тут захожу в комнату, она стоит и примеряет мои трусы. Я говорю: «Полина, тебе 15 лет, ты ученица девятого класса, зачем тебе кружевные стринги?» Она говорит: «Тебе 39 лет, ты многодетная мать. Тебе-то они зачем?»

Маша Маркова не стыдится амплуа неловкой застенчивой интеллигентки, испытывающей сложности в отношениях с мужчинами, а Сауле Юсупова не стыдится в принципе выйти на сцену (что особо ценно в ситуации, когда артист воспитывался строгими родителями в соответствии с традиционными семейными ценностями).

© Пресс-служба телеканала ТНТ

Смех вытесняет страх — в том числе, перед общественным мнением. И действительно, будет ли бояться осуждения тот, у кого трое детей от трёх разных мужей? «Ну а потом, в 39 у тебя другое отношение к татуировкам. Никто уже не скажет: «Представляешь, как она будет выглядеть в старости!».

Все выступающие придерживаются ролевой модели, исповедуемой стендап-комиками в России и за рубежом — иронизирования над собой и окружающими — но сохраняют индивидуальность и плюрализм мнений. Так Родина шутит, что может научить юного любовника только тому, как объединить три кредита в один. Мягкова же, напротив, смотрит на молодых людей со снисходительностью: «Он говорит: Я взрослый, я взрослый! А я чувствую, от него сникерсом пахнет».

Если для Яровицыной мужчина — отличная тема для выступления (главным образом артистку вдохновляет муж, который, в соответствии с шагомером, за день делает 22 шага), то для Марковой (вернее, её сценического образа) — недостижимый идеал, «праздник, который проходит мимо».

Но смелым и даже рискованным «Женский Стендап» можно считать не только благодаря градусу личных откровений. Девушки очень много шутят на тему секса — но не прямолинейно, как это привыкли делать мужчины, а изощрённо — через призму работы (Юсупова в прошлом — гинеколог), ссор с мужем («Секс в браке такой, что им иногда можно сделать только хуже») и планировки квартир.

«В американских фильмах это выглядит очень круто, я согласна. Они что-то ругаются, а потом он прижимает её к стене, толкает к окну. Очень прикольно, но у нас однушка. Нам, чтобы такое замутить, придётся, как перед уборкой, поднять стулья наверх, убрать сушилку для белья. Пока будешь это делать, уйдёт настроение... (заняться сексом. — RT) и придёт настроение пропылесосить», — рассказывает Яровицына.

Что самое любопытное, касаясь болезненных для многих женщин тем, участницы шоу прячут под личиной шуток собственное мнение по этим вопросам и дают вполне конкретные советы.

«Если кто-то хочет своей любимой женщине рассказать, что он женат, не надо использовать смайлы. Даже грустные не подойдут. Даже г..но с глазами — не то. Очень точно, но не то», — комментирует Мягкова тему женатых мужчин.

Юсупова иронизирует над советами женщинам «Что делать, чтобы мужчина не изменял» и приходит к выводу, что игра не стоит свеч. Маркова пытается разобраться, как сообщить возлюбленному, что у тебя есть ребёнок. Ни к какому выводу не приходит, но заканчивает на позитивной ноте: «Для разведённой женщины мужчина — как киндер-сюрприз. Сначала приятное волнение, потом ты открываешь и: «О, такой у меня уже был! Это вообще самый распространённый. Поменяюсь со Светкой!»

«Женщинам в жизни часто приходится врать, что-либо замалчивать, делать вид, что их всё устраивает. У нас никто молчать не будет, в этом и фишка «Женского Стендапа» — разговаривать. Причем разговаривать откровенно, не боясь осуждения. И это не просто наше желание. Сейчас 2020 год, женщины работают наравне с мужчинами, но до сих пор остаются предрассудки типа «Как так можно? Ты же девочка! Ты же мать!» Мы хотим показать, что любая женщина может поделиться тем, что она на самом деле думает, и ничего ей за это не будет. И публика оценит юмор», — так продюсеры шоу отвечают на вопрос о целях его создания.

Реакцию публики на откровения стендаперов можно будет отследить уже 18 января — шоу выходит на ТНТ в 22:00 и будет транслироваться каналом каждую субботу. Состав участников разных выпусков должен варьироваться, но не меняться кардинально — всего в съёмках принимают участие девять комиков. Также в каждой серии зрители увидят в числе гостей известных исполнителей и звёзд шоу-бизнеса.