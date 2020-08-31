Машков прокомментировал ситуацию с началом театрального сезона

Владимир Машков рассказал о начале театрального сезона и работе в качестве режиссёра.

«Страх — самое страшное, что может приключиться», — цитируют Машкова издание «Аргументы и факты».

Он рассказал, что в его постановке в Театре Олега Табакова премьера будет показан спектакль «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи «Десять негритят».

«Жанр детектива — не частый гость на сцене. Но это уникальный материал — «крайние проявления эмоций, которые герои испытывают перед лицом своей и чужой смерти, дают богатейшие возможности для перевоплощения», — говорит Машков.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что премьера детского спектакля «Холодное сердце» пройдёт в МХАТе им. М. Горького 27 сентября.