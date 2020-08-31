Машков прокомментировал ситуацию с началом театрального сезона

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Владимир Машков рассказал о начале театрального сезона и работе в качестве режиссёра.
Машков прокомментировал ситуацию с началом театрального сезона
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Страх — самое страшное, что может приключиться», — цитируют Машкова издание «Аргументы и факты».

Он рассказал, что в его постановке в Театре Олега Табакова премьера будет показан спектакль «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи «Десять негритят».

«Жанр детектива — не частый гость на сцене. Но это уникальный материал — «крайние проявления эмоций, которые герои испытывают перед лицом своей и чужой смерти, дают богатейшие возможности для перевоплощения», — говорит Машков.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что премьера детского спектакля «Холодное сердце» пройдёт в МХАТе им. М. Горького 27 сентября.

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