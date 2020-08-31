Вильфанд рассказал о регионах с аномальной погодой этим летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о российских регионах, где этим летом была аномальная погода.

«Северные регионы, конечно, выделились. Лёд в Северном Ледовитом океане растаял так быстро, что стало возможно эксплуатировать Северный морской путь на месяц раньше... Северные моря «зацвели», потому что из-за солнца стал размножаться планктон», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он также напомнил о рекордной жаре в Верхоянске в Якутии.

По словам Вильфанда, проливные дожди — «настоящие тропические ливни» — наблюдались в европейской части России.

Жители юга европейской части России пережили волны жары с температурой около 40 °C.

Ранее Вильфанд не подтвердил прогноз климатолога о том, что Россию в этом году ждёт суровая зима.

Такое мнение в беседе с URA.RU выразила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова. Она считает, что с большой долей вероятности грядущая зима в России будет суровой. По её словам, уже в ноябре будут наблюдаться зимние температуры.