Вильфанд рассказал о регионах с аномальной погодой этим летом
- РИА Новости
«Северные регионы, конечно, выделились. Лёд в Северном Ледовитом океане растаял так быстро, что стало возможно эксплуатировать Северный морской путь на месяц раньше... Северные моря «зацвели», потому что из-за солнца стал размножаться планктон», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
Он также напомнил о рекордной жаре в Верхоянске в Якутии.
По словам Вильфанда, проливные дожди — «настоящие тропические ливни» — наблюдались в европейской части России.
Жители юга европейской части России пережили волны жары с температурой около 40 °C.
Ранее Вильфанд не подтвердил прогноз климатолога о том, что Россию в этом году ждёт суровая зима.
Такое мнение в беседе с URA.RU выразила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова. Она считает, что с большой долей вероятности грядущая зима в России будет суровой. По её словам, уже в ноябре будут наблюдаться зимние температуры.