В Гидрометцентре прокомментировали прогноз о «суровой зиме»

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не подтвердил прогноз климатолога о том, что Россию в этом году ждёт суровая зима.
В Гидрометцентре прокомментировали прогноз о «суровой зиме»
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет ещё более мягкая, и вот тут развернётся дискуссия. Это смешно, и это вызывает улыбку», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он уточнил, что предлагает всем журналистам интересоваться, на основании какой методики сделан прогноз.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова сказала, что с большой долей вероятности грядущая зима в России будет суровой. В беседе с URA.RU она заявила, что уже в ноябре будут наблюдаться зимние температуры.

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