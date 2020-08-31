Гидрометцентр дал прогноз на сентябрь в России

Сентябрь в 2020 году, по прогнозам, будем тёплым почти на всей территории России, исключением станет юг Западной Сибири и Красноярского края. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура на всей территории страны ожидается выше нормы на один-два градуса. Тёплым сентябрь ожидается повсеместно», — цитирует ТАСС специалиста.

По его словам, в Западной Сибири и Красноярском крае температурный фон ожидается около нормы, но тоже на положительном фоне.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, говоря о возможном бабьем лете в Москве, отметил, что во второй половине сентября на пять-семь суток установится солнечная, безветренная погода.

В середине августа Вильфанд в беседе с URA.RU также рассказал, какой будет погода в России осенью.