Гидрометцентр дал прогноз на сентябрь в России
- РИА Новости
«Температура на всей территории страны ожидается выше нормы на один-два градуса. Тёплым сентябрь ожидается повсеместно», — цитирует ТАСС специалиста.
По его словам, в Западной Сибири и Красноярском крае температурный фон ожидается около нормы, но тоже на положительном фоне.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, говоря о возможном бабьем лете в Москве, отметил, что во второй половине сентября на пять-семь суток установится солнечная, безветренная погода.
В середине августа Вильфанд в беседе с URA.RU также рассказал, какой будет погода в России осенью.