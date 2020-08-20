Синоптик рассказал, будет ли бабье лето в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, будет ли бабье лето в Москве и Московской области в 2020 году.

«Во второй половине сентября на пять-семь суток установится солнечная, безветренная погода, обычная дневная температура воздуха для этих дней — +13...+18 °C», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам синоптика, более точные прогнозы о погоде осенью будут позже.

Как отметил Тишковец, пока текущая погода будет держаться как минимум до начала недели.

«До понедельника будет солнечно и сухо, осадков минимум. Температура немного повысится, в среднем будет от +19 °C до +24 °C, затем постепенно она станет снижаться», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, какой будет погода в России осенью.