В Театре Ермоловой прокомментировали смерть народного артиста Андреева

В Театре Ермоловой прокомментировали сообщение о смерти народного артиста СССР Владимира Андреева.

«Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов», — говорится на официальном сайте театра.

Ранее семья артиста сообщила, что Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание пройдёт в Театре Ермоловой в среду, 2 сентября.

Владимир Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет.

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Виктор Евграфов в разговоре с RT назвал смерть Андреева тяжёлой утратой.