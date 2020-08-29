В Театре Ермоловой прокомментировали смерть народного артиста Андреева

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В Театре Ермоловой прокомментировали сообщение о смерти народного артиста СССР Владимира Андреева.
В Театре Ермоловой прокомментировали смерть народного артиста Андреева
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«Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов», — говорится на официальном сайте театра.

Ранее семья артиста сообщила, что Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание пройдёт в Театре Ермоловой в среду, 2 сентября.

Владимир Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет.

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Виктор Евграфов в разговоре с RT назвал смерть Андреева тяжёлой утратой.

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