Актёр Евграфов назвал тяжёлой утратой смерть Андреева

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Полина Полетаева
Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Виктор Евграфов в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Андреева.
Актёр Евграфов назвал тяжёлой утратой смерть Андреева
  • РИА Новости

«Он мой учитель. Удивительный был человек, преданный своему предназначению. Я очень сожалею. Для нас эта утрата — всё равно что потерять очень близкого человека. Для меня он очень много сделал, я работал непосредственно с Владимиром Алексеевичем. К сожалению, жизнь не вечна и люди уходят, но после них остаются дела, по которым можно судить, что это был за человек. У нас ребята, выпускники 1972—1976 годов все посвятили себя профессии — и это его заслуга», — сказал актёр.

По словам Евграфова, Андреев в этом году набрал актёрский курс при ГИТИСе.

«Я тогда очень удивился. У человека такое огромное желание работать и отдавать все силы и знания, которыми наградил его Господь», – добавил он.

Ранее стало известно, что умер народный артист СССР Владимир Андреев.

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