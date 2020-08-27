Марьяна Спивак рассказала о реакции съёмочной группы фильма Дэнни Бойла на музыку Цоя
- РИА Новости
Спивак рассказала, что на съёмках Yesterday зарубежные коллеги спросили, есть ли в России группа, которую по популярности можно сравнить с The Beatles. В ответ на это она познакомила команду с творчеством группы «Кино».
«Меня артисты на площадке спрашивают: «А у вас есть в России какая-то группа, типа The Beatles, которую бы знали все?». Я им включаю Цоя, они такие: «Это, конечно, не The Beatles, но круто, а дай-ка мне... Есть в Apple Store?». И они начинают себе скачивать, им нравится», — отметила актриса.
В новом фильме Алексея Учителя Марьяна Спивак сыграла бывшую жену Виктора Цоя Марьяну. Премьера ленты ожидалась 3 сентября, однако режиссёр сообщил, что релиз, скорее всего, будет переноситься.