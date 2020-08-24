Алексей Учитель рассказал о фильме «Цой»

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Режиссёр Алексей Учитель рассказал, что премьера его нового фильма «Цой», скорее всего, будет перенесена.
Алексей Учитель рассказал о фильме «Цой»
  • © ТПО «Рок» (2020)

Учитель сообщил в беседе с «Российской газетой», что фильм полностью готов, однако дату премьеры, назначенную на 26 августа, скорее всего, придётся перенести из-за противоэпидемических ограничений в работе кинотеатров.

«Этот фильм я должен был снять 10 лет назад. Уже был готов сценарий, но по разным причинам мы не приступили к работе. И я думал, что постепенно идея сама собой забудется, сотрётся, ведь со смертью даже великого человека слава его зачастую угасает и самого его забывают. С Цоем этого не происходит — новые поколения, которые пришли уже после смерти Виктора, поют его песни. Интересно и важно именно это, а не сам факт аварии. Почему это происходит, почему и тогда, и сегодня его песни, его талант, его дух действуют на нас — вот об этом хочется поговорить», — сказал режиссёр.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии, в городе Глазове, создали посвящённые Виктору Цою граффити.

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