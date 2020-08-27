Юлия Волкова рассказала о борьбе с раком

Бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о своей борьбе с раком.

Певице диагностировали рак щитовидной железы в 2012 году.

«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. На узи обнаружили узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак... Сделала операцию, которая прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего была полная потеря голоса», — рассказала Волкова сервису PREMIER.

По её словам, год после операции она не могла говорить, но первые полгода верила, что голос вернётся.

В 2019-м у певицы произошёл рецидив.

«Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но у меня не было вариантов. Был вариант отдаться врачам и поверить, что всё будет хорошо. И опять же дети, которые смотрят на меня», — отметила она.

Волкова подчеркнула, что повторное обследование в октябре 2019 года показало, что она здорова.