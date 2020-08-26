В Санкт-Петербурге ожидаются сильные ливни и грозы

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Санкт-Петербурге, ожидаются ливни с грозами.

Об этом сообщает kp.ru.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге пройдут дожди, местами ливни, грозы.

Ветер ночью южный, юго-западный, днём западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха днём +17...+19 °С , ночью — до +10...+12 °С.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.