В Санкт-Петербурге ожидаются сильные ливни и грозы
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге пройдут дожди, местами ливни, грозы.
Ветер ночью южный, юго-западный, днём западный умеренный, при грозе порывистый.
Температура воздуха днём +17...+19 °С , ночью — до +10...+12 °С.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.