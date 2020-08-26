В Москве презентовали книгу о поисковом отряде «Лиза Алерт»
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В книге рассказывается, как организованы поиски пропавших (к примеру, почему чаще всего поиски ведутся ночью) или кто теряется чаще всего (пожилые люди с деменцией и подростки с непростыми отношениями в семье).
Также читателям расскажут вещи, которые могут пригодиться им во время обычной прогулки по лесу: почему поисковики не верят в «приметы» из учебников ОБЖ (например, способам определения сторон света), почему в лесу не стоит рассчитывать на собаку и что делать при встрече с больной бешенством лисой.
Автором книги стала доброволец, журналист Ксения Кнорре. В презентации помимо неё приняли участие несколько активистов, а также уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова и спасатель международного класса, сотрудник МЧС Павел Андреев.
Ранее руководитель направлений «Обучение» и «Лес на связи» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов дал рекомендации по безопасному посещению леса.