Эксперт дал рекомендации по безопасному посещению леса

Руководитель направлений «Обучение» и «Лес на связи» поисково-спасательного отряда «Лиза Алёрт» Олег Леонов дал рекомендации по безопасному посещению леса.

«Самое главное правило — надо брать с собой в лес полностью заряженный сотовый телефон. Желательно, чтобы у вас с собой была ещё и дополнительная батарейка, power bank, к телефону», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Ещё одно правило, по словам эксперта, звучит как «Если потерялись, оставайтесь на месте». Как пояснил Леонов, пытаться выбраться самостоятельно не стоит.

Кроме того, специалист советует надевать яркую и непромокаемую одежду, которая рассчитана на более холодные температуры, чем на момент выхода из дома.

Леонов считает важным взять с собой воду и еду, а также спички, свисток и компас.

Ранее младший научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Мила Калинина в беседе с Nation News дала рекомендации по сбору грибов в Ленинградской области.