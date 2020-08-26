В Москве завершился кинофестиваль короткометражек KONIK

В Москве прошла церемония закрытия кинофестиваля короткометражек KONIK.

Об этом сообщает Nation News.

Фестиваль продолжался в течение пяти дней. Свои работы представили около 30 режиссёров.

Сообщается, что 17 из 40 представленных работ так или иначе затрагивали тему смерти.

В жюри вошли сценарист и продюсер Алексей Петрухин, актёр театра и кино Андрей Смоляков, художник театра и кино Сергей Февралев, кинооператор Максим Трапо и кинорежиссёр Пётр Буслов.

По итогам голосования жюри фильм «Соня любит, Соня не любит» завоевал сразу несколько наград.

В разных номинациях победили фильмы режиссёров Георгия Тесля-Герасимова «Новый год», «Один день из жизни Насти» Дмитрия Суворова, «Снегурочка» Асаада Аббуда и другие.

Ранее сообщалось об открытии шестого Международного фестиваля документального кино «ДОКер».