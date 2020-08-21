В Москве открывается Международный фестиваль документального кино «ДОКер»

В московском киноцентре «Октябрь» 21 августа состоится церемония открытия шестого Международного фестиваля документального кино «ДОКер».

Программу фестиваля в 2020 году составили 45 фильмов из Румынии, Германии, Канады, Китая и других стран. Многие отобранные ленты ранее были показаны на крупнейших международных кинофестивалях: Берлинском, «Санденсе», фестивале в Торонто и других.

Откроет смотр польская картина «Уроки любви» режиссёров Каси Матея и Малгожаты Голишевской, представленная в основном конкурсе. Лента расскажет вдохновляющую историю пожилой героини, которая уходит от угнетающего её мужа и открывает себя заново, с головой погрузившись в новый роман.

Также в основной конкурс в этом году вошла дебютная полнометражная лента российского режиссёра Ильи Поволоцкого «Пена» о жизни моряков в опустевшем после распада Советского Союза посёлке на севере России.

Фильмы конкурса будет оценивать международное жюри, в составе которого — российский журналист и продюсер, основатель Центра документального кино Софья Капкова, австрийский режиссёр-документалист Хуберт Саупер и польский режиссёр и оператор Войцех Старонь. В связи с эпидемиологической ситуацией все зарубежные гости смотра примут в нём участие дистанционно.

В рамках фестиваля пройдёт конкурс короткометражных фильмов. Также запланированы показы специальных секций: «Let IT Dok!», «Док Терапия» и других.

Фестиваль продлится до 30 августа. Фильмом закрытия станет российская экологическая лента «Нерка. Рыба красная».

«ДОКер» — международный смотр, в программу которого отбираются независимые авторские документальные фильмы разных жанров и форм. За пять лет его гостями стали 40 тыс. зрителей. Основная площадка фестиваля — кинотеатр «Октябрь». Также в этом году показы пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле.