Вильфанд рассказал о необратимости процесса таяния Гренландии

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о необратимости процесса таяния Гренландского щита.

По словам учёного, в Гренландии происходят значительные изменения, связанные с глобальным потеплением.

«В прошлом году впервые за весь период спутниковых наблюдений 90% поверхности Гренландии были подвержены таянию льда, обычно этот показатель составляет 30%. Есть такое понятие, как Гренландский щит и вот он тает весь», — рассказал Вильфанд РИА Новости.

Американские специалисты выпустили статью о том, что таяние гренландского льда начинает ускоряться, добавил он.

«Сейчас за счёт таяния в мировой океан сбрасываются сотни миллионов тонн воды и это приводит к повышению уровня океана на один миллиметр ежегодно», — указал Вильфанд, подчеркнув, что прогнозируется лишь увеличение объёмов таяния.

Согласно существующим расчётам, рассказал он, необратимое уменьшение количества льдов ждёт Северно-ледовитый океан, и к 2060-2070 году летом он будет полностью свободен ото льда.

В августе 2019 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.

По его словам, июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории.