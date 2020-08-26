Вильфанд рассказал о необратимости процесса таяния Гренландии
- globallookpress.com
По словам учёного, в Гренландии происходят значительные изменения, связанные с глобальным потеплением.
«В прошлом году впервые за весь период спутниковых наблюдений 90% поверхности Гренландии были подвержены таянию льда, обычно этот показатель составляет 30%. Есть такое понятие, как Гренландский щит и вот он тает весь», — рассказал Вильфанд РИА Новости.
Американские специалисты выпустили статью о том, что таяние гренландского льда начинает ускоряться, добавил он.
«Сейчас за счёт таяния в мировой океан сбрасываются сотни миллионов тонн воды и это приводит к повышению уровня океана на один миллиметр ежегодно», — указал Вильфанд, подчеркнув, что прогнозируется лишь увеличение объёмов таяния.
Согласно существующим расчётам, рассказал он, необратимое уменьшение количества льдов ждёт Северно-ледовитый океан, и к 2060-2070 году летом он будет полностью свободен ото льда.
В августе 2019 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.
По его словам, июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории.