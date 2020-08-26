Вильфанд рассказал о необратимости процесса таяния Гренландии

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о необратимости процесса таяния Гренландского щита.
Вильфанд рассказал о необратимости процесса таяния Гренландии
  • globallookpress.com

По словам учёного, в Гренландии происходят значительные изменения, связанные с глобальным потеплением.

«В прошлом году впервые за весь период спутниковых наблюдений 90% поверхности Гренландии были подвержены таянию льда, обычно этот показатель составляет 30%. Есть такое понятие, как Гренландский щит и вот он тает весь», — рассказал Вильфанд РИА Новости.

Американские специалисты выпустили статью о том, что таяние гренландского льда начинает ускоряться, добавил он.

«Сейчас за счёт таяния в мировой океан сбрасываются сотни миллионов тонн воды и это приводит к повышению уровня океана на один миллиметр ежегодно», — указал Вильфанд, подчеркнув, что прогнозируется лишь увеличение объёмов таяния.

Согласно существующим расчётам, рассказал он, необратимое уменьшение количества льдов ждёт Северно-ледовитый океан, и к 2060-2070 году летом он будет полностью свободен ото льда.

В августе 2019 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.

По его словам, июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить