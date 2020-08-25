Умер народный артист России Владимир Никонов

Солист балета Большого театра России Владимир Никонов умер в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе театра.

«Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов, с 1957-го по 1978-й солист балета Большого театра России», — цитирует РИА Новости сообщение.

Владимир Никонов завершил свою карьеру танцовщика в 1978 году и стал педагогом-репетитором Большого театра.

В феврале в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России композитор Сергей Слонимский.